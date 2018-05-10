"Манчестер Сити" обновил три рекорда Английской премьер-лиги
10 мая 2018 09:48 137
Чемпион Английской футбольной лиги сезона-2017/18 "Манчестер Сити" переписал сразу три значимых рекорда турнира. В среду, 9 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы в предпоследнем 37 туре чемпионата добились победы над клубом "Брайтон Альбин" со счетом 3:1.
Этот результат позволил "Манчестер Сити", который досрочно обеспечил себе первое место в чемпионате Англии, обновить рекорды премьер-лиги по количеству очков (97), побед (31) и забитых голов (105) за один сезон, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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