Болельщики из Хорватии массово прибывают в Сочи

Болельщики сборной Хорватии начали массово прибывать в Сочи на матч четвертьфинала чемпионата мира - 2018 с командой России. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Перед началом встречи ожидается прибытие нескольких тысяч хорватских болельщиков, для которых организованы чартерные рейсы из Загреба.

"Мы приехали на игру сегодня, и это первая игра, которую мы посетим на чемпионате. Хотим, чтобы наша команда победила. Также, конечно, важна атмосфера на игре", - отметил один из болельщиков по имени Иво Готовак.

Ранее сборная России по футболу обратилась к болельщикам с обещанием отдать все силы ради победы в матче 1/4 финала чемпионата мира - 2018 против команды Хорватии.

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