Неймар считает справедливой критику за симуляции на ЧМ-2018

Футболист сборной Бразилии Неймар совместно со спонсором выпустил видеоролик, в котором заявил, что действительно порой несколько преувеличивал реакцию после нарушений правил со стороны соперников на чемпионате мира-2018, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время мирового первенства Неймар неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков за чрезмерную демонстрацию болевых ощущений после нарушений на нем правил.

"Вы можете подумать, что я преувеличиваю. Иногда я действительно это делаю. Но правда в том, что я на самом деле испытываю боль на поле", - говорит Неймар.

"Мне нужно было время, чтобы принять вашу критику. Мне нужно было время, чтобы увидеть себя со стороны и стать другим человеком. Я упал, но кто не падает, тот не поднимается. Вы можете продолжать бросать в меня камни или уберете их подальше и поможете мне подняться", - продолжил футболист "Пари Сен-Жермен".