Налоговая заблокировала имущество Неймара
Налоговые органы Бразилии заблокировали часть имущества нападающего футбольной сборной страны Неймара.
Об этом сообщила в понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на представляющего интересы игрока адвоката Маркуса Недера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
"Блокировка являетя обеспечительной мерой. Это нормальная практика. Оно [имущество] по-прежнему принадлежит владельцу", - приводит издание слова юриста. Бразильские власти подозревают нападающего национальной команды в уклонении от уплаты налогов на сумму в 69 млн реалов (около $17,5 млн) в результате перехода из сан-паульского ФК "Сантус" в испанскую "Барселону". В связи с этим был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста.
По информации издания, вопрос об отмене блокировки этого имущества обсуждался на встрече отца Неймара (именно он является собственником и распорядителем маркетинговой фирмы, обладающей эксклюзивными правами на использование имени футболиста) Неймара да Силвы Сантуса с министром экономики крупнейшей латиноамериканской страны Паулу Гедесом 17 апреля. Выступающий за французский "Пари Сен-Жермен" игрок является сторонником президента Бразилии Жаира Болсонару, в поддержку политики которого в отношении Израиля он записал совместный со знаменитым бразильским серфингистом Габриэлем Мединой видеоролик.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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