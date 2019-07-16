В связи с завтрашней игрой между футбольными клубами "Карабах" и "Партизани" Бакинское транспортное агентство (БТА) выделит специальные автобусы. Об этом сообщили в футбольном клубе"Карабах", передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Как пояснили в Агентстве, завтра в 21:00 на стадионе "Dalğa Arena" "Карабах" в первом квалификационном раунде встретится с албанской "Партизани".

В этот день с 18:30 до 19:45 от станции метро "Кёроглу" будут ходить автобусы к стадиону "Dalğa Arena". Пользоваться автобусами с лого "Карабах" смогут лица, имеющие билеты на игру.

После матча автобусы отвезут болельщиков обратно к станции метро "Кёроглу".

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