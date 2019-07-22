На XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (EYOF) определены победители соревнований по борьбе в 11 весовых категориях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первый день соревнований определились обладатели медалей в четырех, а во второй день - в семи весовых категориях.

Завоевавшие в первый день фестиваля две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали азербайджанские борцы во второй день соревнований стали обладателями двух золотых, трех серебряных и одной бронзовой медали.

21 июля азербайджанские борцы греко-римского стиля Мурад Садыхлы (45 кг) завоевал золотую, а Нихад Мамедли (55 кг) бронзовую медали. Борцы-вольники Мурад Хагвердиев (45 кг) стал обладателем золотой, а Абульфас Насиров (55 кг) серебряной медалей.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (48 кг) вписал в актив Азербайджана третью золотую медаль. В борьбе за первое место он победил грузина Хвича Абуладзе.

Другой борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (60 кг) также поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Победив в финале россиянина Магомеда Гигиева, он стал чемпионом фестиваля.

Борец-вольник Сабир Джафаров (60 кг) проиграл в финале россиянину Федору Балтуеву и стал обладателем серебряной медали.

Другой борец-вольник Мирджавад Набиев (48 кг), в борьбе за третье место победил с большим преимуществом представителя Швейцарии Томаса Фишера и удостоился бронзовой медали.

В соревнованиях борцов-женщин Гюльтекин Ширинова (46 кг) уступила в финале румынке Георгиане-Лавинии Антуке и была удостоена серебряной медали.

Член нашей сборной Марзия Садыхова (61 кг) завоевала серебряную медаль. Она уступила в финальной встрече итальянке Ауроре Руссо.

Соревнования по борьбе завершатся 23 июля.

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