"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" в матче за Суперкубок Франции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая в китайском Шэньчжэне, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария. У "Ренна" мяч забил Адриен Эну.

Чемпионат Франции стартует 9 августа матчем "Монако" - "Лион". Действующим чемпионом Лиги 1 является парижский клуб.

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