https://news.day.az/sport/1144247.html «ПСЖ» обыграл «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции
«ПСЖ» обыграл «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" в матче за Суперкубок Франции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча, прошедшая в китайском Шэньчжэне, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария. У "Ренна" мяч забил Адриен Эну.
Чемпионат Франции стартует 9 августа матчем "Монако" - "Лион". Действующим чемпионом Лиги 1 является парижский клуб.
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