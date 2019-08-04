Нападающий "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оттолкнул партнера по команде Неймара во время командной фотосессии после победы в Суперкубке Франции. На видеоролике видно, как 20-летний футболист выталкивает бразильского форварда из объективов фотокамер, лишая того возможности запечатлеться на командной фотографии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Впрочем, это могла быть просто шутка, ведь на других фото Мбаппе радовался вместе с Неймаром.

Отметим, что Неймар не принимал участие в матче против "Ренна", отбывая наказание из-за полученной дисквалификации после финала Кубка страны. Напомним, поднимаясь на церемонию награждения, Неймар толкнул болельщика, который снимал матч на телефон. Затем между футболистом и фанатом произошла словесная перепалка, после чего форвард "ПСЖ" ударил мужчину в лицо.

Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть свою команду этим летом и сообщил об этом руководству.

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