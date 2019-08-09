Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос еще раз исполнил свой легендарный гол, который он забил со штрафного в товарищеской встрече с Францией в 1997 году. Видеозапись момента футболист выложил в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Бразилец так ударил мяч ногой, что он закрутился, как шар при ударе кием в бильярде. После этого мяч описал дугу, полетев по неожиданной траектории, однако в конце все же влетел в ворота. Их на этот раз защищал бывший вратарь сборной Португалии Витор Баия.

В 2010 году ученые, пытавшиеся объяснить направление полета мяча, пришли к выводу, что защитник сильно закрутил мяч ногой, из-за чего он смог изменить траекторию. Однако некоторые, описывая гол, говорят, что он "нарушил законы физики".

Роберто Карлос - чемпион мира-2002, победитель трех розыгрышей Лиги чемпионов в составе "Реала".

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