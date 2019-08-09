Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал гол аргентинского нападающего "Барселонны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов лучшим в сезоне 2018/19. Для аргентинца эта награда стала третьей за предыдущие пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В том матче Месси забил англичанам со штрафного ударом в верхний угол ворот Алиссона, сделал счет 3:0 и помог своей команде победить "Ливерпуль". В ответном матче "красные" нанесли разгромное поражение каталонцам (4:0) и пробились в финал Лиги чемпионов.

На награду в номинации на лучший гол сезона также претендовали португалец Криштиану Роналду, забивший за "Ювентус" гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (1:2), а также игрок сборной Португалии Данилу, отметившийся голом в матче квалификационного этапа чемпионата Европы-2020 против Сербии (1:1).

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