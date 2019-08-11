Руководство каталонской "Барселоны" не готово выплачивать "Пари Сен-Жермен" компенсацию за бразильского форварда Неймара. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Барселона" пойдет на сделку в том случае, если французская сторона примет игроков в обмен на бразильца. При этом в каталонском клубе убеждены, что игрок не покинет ПСЖ нынешним летом.

Также среди претендентов на 27-летнего Неймара называется мадридский "Реал". Клуб готов предложить ПСЖ обмен игроками, и, по информации Sport.es, готов платить бразильцу 40 миллионов евро за сезон.

Неймар стал игроком ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера форварда из "Барселоны" стала рекордной для мирового футбола, составив 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету нападающего 23 гола в 28 матчах за ПСЖ.

В составе "Барселоны" Неймар дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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