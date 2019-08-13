Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал необходимое условие для завоевания трофеев.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нужно оставаться голодными. Это сверхважно. После финала Лиги чемпионов у нас был примерно месяц, когда все хлопали нас по спине, где бы мы ни оказывались. Это здорово, но порой такие вещи могут тебя расслабить и лишить силы. Мы не такие, но в теории подобное может случиться", - рассказал Клопп.

Мерсисайдцы - действующие победители Лиги чемпионов. В финале турнира красные одолели "Тоттенхэм" (2:0). В среду, 14 августа, "Ливерпуль" поборется с лондонским "Челси", выигравшим Лигу Европы, за Суперкубок УЕФА.

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