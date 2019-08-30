Норвежец Уле Гуннар Сульшер, возглавляющий английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", предложил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу связаться с ним, в случае если он заинтересован в возвращении в английский клуб. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на британское издание Metro, передает Day.Az.

По информации источника, 46-летний специалист отправил 37-летнему игроку сообщение, в котором попросил его позвонить, в случае если Ибрагимович всерьез задумывается о возвращении в манчестерский клуб. Ранее Ибрагимович заявил, что его физическая форма позволила бы ему сейчас успешно выступать в чемпионате Англии.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. В составе английской команды он провел 53 матча, забив 29 голов и сделав 10 результативных передач. За клуб из США он сыграл 49 игр, в которых отметился 44 забитыми мячами и 10 голевыми пасами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" провел три встречи, в которых набрал 4 очка.

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