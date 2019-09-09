Американский боец смешанного стиля (MMA) Альберт Гонсалес сломал ногу в поединке против Тайсона Миллера на турнире Bellator 226. Запись эпизода опубликовал пользователь ShayMyName в своем Twitter-аккаунте.

Гонсалес получил повреждение в результате нанесенного им самим удара по сопернику. Из-за травмы боец не смог продолжить выступление, и судья зафиксировал поражение техническим нокаутом в первом раунде, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Для Гонсалеса это был третий поединок в профессиональной карьере. Он прошел в рамках турнира Bellator, в главном бою которого встречались американец Райан Бэйдер и француз Чейк Конго. Из-за нарушения со стороны Бэйдера поединок был признан несостоявшимся.

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