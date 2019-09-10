Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что главным героем турнира UFC 242, на котором Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, стал отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Абдулманап Нурмагомедов - главный герой прошедшего в Абу-Даби турнира UFC 242. Именно на него надел свой пояс после боя Хабиб, отдав отцу дань уважения за тот долгий и сложный путь, что он прошёл в ММА", - написал Гаджиев в социальной сети Instagram.

Напомним, в субботу, 7 сентября, Нурмагомедов в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе.Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.

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