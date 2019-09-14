Директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи сообщил, что нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич может перейти в один из катарских клубов. Об этом сообщает Sky Sport Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функционер сообщил, что скорее всего футболист переедет в Катар.

"Марио был очень важным игроком для нас на протяжении многих лет, он проявил себя на всех уровнях. Есть шанс ухода игрока, и по договоренности с ним, тренером и агентом мы решили, что лучше всего не включать его в заявку на матч с "Фиорентиной". Вероятнее всего переезд Манджукича в Катар", - сказал Паратичи.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!