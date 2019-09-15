Боец победил нокаутом на турнире UFC и потребовал драки за пояс Нурмагомедова
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи победил соотечественника Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Бой прошел в ночь на воскресенье, 15 сентября, в Ванкувере (Канада) и стал главным событием вечера. Гэтжи уже в первом раунде нанес сопернику мощный удар с правой, после чего добил его. Судья остановил поединок на отметке 4 минуты 18 секунд.
После боя Гэтжи заявил, что хочет побороться за титул чемпиона UFC в легком весе. В настоящий момент пояс принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
Россиянин защитил титул 7 сентября. На турнире в АБу-Даби он досрочно победил американца Дастина Порье. В числе вероятных соперников Нурмагомедова на следующий бой называются американец Тони Фергюсон и завершивший карьеру канадец Жорж Сен-Пьер.
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