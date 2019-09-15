Мужская сборная Испании по баскетболу победила команду Аргентины со счетом 95:75 в финале Кубка мира (прежнее название - чемпионат мира), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла в Пекине.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард сборной Аргентины Габриэль Дек, набравший 24 очка. У испанцев больше всего очков набрал разыгрывающий Рики Рубио (20 очков), он был признан лучшим игроком встречи, легкий форвард сборной Испании Руди Фернандес набрал 11 очков и сделал 10 подборов. Испанский центровой Марк Газоль, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто", стал вторым баскетболистом в истории, которому удалось стать чемпионом НБА и победителем мирового первенства в одном сезон, первым подобного достижения добился тяжелый форвард сборной США Ламар Одом в 2010 году, ставший тогда чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

На двух групповых этапах обе команды не потерпели ни одного поражения, в полуфинале аргентинцы обыграли французов (80:66), а испанцы оказались сильнее австралийцев (95:88). Ранее в воскресенье сборная Франции стала бронзовым призером турнира, обыграв команду Австралии (67:59).

Команда Испании в 12-й раз играла на Кубке мира, во второй раз став победителем турнира, ранее испанцы выигрывали мировое первенство в 2006 году. Сборная Аргентины в 14-й раз выступала на чемпионате мира, команда во второй раз стала серебряным призером, ранее на турнире 2002 года аргентинцы также стали вторыми, уступив в финале сборной Югославии. Кроме того, на счету сборной Аргентины есть золотые медали первого в истории чемпионата мира, который прошел в 1950 году.

Сборная России вышла во второй групповой раунд Кубка мира, но не смогла пробиться в плей-офф, в итоге заняв 12-е место. По итогам Кубка мира команда Сергея Базаревича завоевала право выступить в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио, который пройдет в июле 2020 года (место проведения будет определено позднее).

По итогам турнира в Китае сборные Испании и Аргентины обеспечили себе участие в Олимпийских играх 2020 года. Кроме того, путевки на Игры-2020 получили команды Японии (на правах хозяев), Австралии, Ирана, Нигерии, США и Франции. Всего в мужском баскетбольном турнире Олимпийских игр примут участие 12 национальных сборных.

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