Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен провести следующий поединок в России, передает "Первый канал".

Предыдущий бой боец провел в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Нурмагомедов победил соперника удушающим приемом и защитил титут чемпиона организации в легком весе.

"Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в России. Нужно было бы где-нибудь в Москве или в Питере. Я очень хочу. Идут переговоры, и я где-то на процентов 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России", - заявил он.

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