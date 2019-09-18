Выступать на соревнованиях Чемпионата мира - большая ответственность. Об этом в среду сказала Trend спортсменка из Узбекистана Нуринисо Усманова после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az.

"Очень волнующе прошло выступление. Я участвую только в двух видах, но это все равно большая ответственность. Публика так тепло и активно поддерживает, что сразу успокаиваешься. В каждом выступлении хочется показать себя гораздо лучше, поэтому зачастую присутствует волнение", - сказала спортсменка.

Гимнастка из Узбекистана подчеркнула, что организация Чемпионата мира в Баку превосходная.

"Мне все нравится, особенно соревновательный зал - он шикарный. Созданы абсолютно все условия. В этом году Федерация гимнастики Азербайджана часто проводила соревнования, и все они организованы на высоком уровне. Все сотрудники Федерации - большие молодцы", - добавила она.

Нуринисо Усманова рассказала, что следит за успехами сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике.

"У команды Азербайджана очень хорошие групповые упражнения, и в индивидуальной программе Зохра Агамирова - сильна. Мы следим за их успехами", - отметила она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

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