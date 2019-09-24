https://news.day.az/sport/1159128.html Определена символическая сборная года по версии ФИФА
Определена символическая сборная года по версии ФИФА
Объявлена символическая сборная года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Вратарь: Алисон Бекер ("Ливерпуль");
Защитники: Марсело, Серхио Рамос ( оба - "Реал"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
Полузащитники: Лука Модрич("Реал"), Френки де Йонг ("Барслона");
Нападающие: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Эден Азар ("Реал"), Криштиану Роналду ("Ювентус").
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которое проходит в Милане.
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