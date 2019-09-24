Объявлена символическая сборная года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Вратарь: Алисон Бекер ("Ливерпуль");

Защитники: Марсело, Серхио Рамос ( оба - "Реал"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");

Полузащитники: Лука Модрич("Реал"), Френки де Йонг ("Барслона");

Нападающие: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Эден Азар ("Реал"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которое проходит в Милане.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!