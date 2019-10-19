https://news.day.az/sport/1167170.html Менеджер Хабиба получил запрет на посещение турниров по MMA
Менеджер Хабиба получил запрет на посещение турниров по MMA
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз получил временный запрет на посещение турниров под эгидой Professional Fighting League (PFL), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации ESPN, на турнире организации, прошедшем 11 октября, Абдель-Азиз ударил Абе Каву - вице-президента First Round Management. Пострадавший обратился в полицию после нападения.
Менеджер Нурмагомедова заявил, что не хочет лишнего внимания к своей персоне.
Ранее сообщалось, что Абдель-Азиз обвиняется в нападении на двух человек.
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