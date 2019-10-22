https://news.day.az/sport/1168237.html На матч "Карабаха" с кипрским АПОЭЛ продано 25 тыс. билетов - ФОТО
На матч "Карабаха" с кипрским АПОЭЛ продано 25 тыс. билетов - ФОТО
На встречу ФК "Карабах" с кипрским АПОЭЛ в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы продано 25 тысяч билетов.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", подготовка к игре, которая состоится 24 октября, продолжается.
Напомним, что во время встречи "Карабах" - АПОЭЛ, которая состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, будет организована "акция флага".
Руководство клуба для этого заказало 30 тысяч флагов Азербайджана. В день матча они будут развешаны на трибунах.
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