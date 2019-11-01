https://news.day.az/sport/1171660.html Одноногий футболист поразил всех своим феноменальным дриблингом - ВИДЕО
Одноногий футболист поразил всех своим феноменальным дриблингом - ВИДЕО
Одноногий футболист Бариш Телли продемонстрировал свой дриблинг на видео в соцсетях, покорив многих болельщиков, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Несмотря на отсутствие конечности, он смог исполнить несколько сложных финтов и переиграть вратаря. Ролик стал популярным в соцсетях, собрав несколько десятков тысяч просмотров.
Телли потерял ногу в четыре года в результате автомобильной аварии. В составе сборной Турции он дважды становился чемпионом Европы по футболу среди людей с ампутированными конечностями.
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