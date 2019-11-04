Мюнхенская "Бавария" на своем сайте объявила об уходе главного тренера Нико Ковача. Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге "Баварии" объяснил, что в последние недели результаты команды показали необходимость вмешательства. Решение об увольнении Ковача было принято на встрече, на которой присутствовали тренер и Румменигге, а также президент Ули Хенесс и спортивный директор Хасан Салихамиджич, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" назначен Ганс Флик. Он будет готовить команду к матчу Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса".

В субботу, 2 ноября, мюнхенцы разгромно проиграли "Айнтрахту" в матче десятого 10-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 1:5. "Бавария" по итогам десяти матчей набрала 18 очков и занимает четвертое место в чемпионате.

Ковач возглавил клуб летом 2018 года. Он привел его к золотым медалям Бундеслиги в сезоне-2018/2019. При этом из Лиги чемпионов "Бавария" вылетела на стадии 1/8 финала, проиграл "Ливерпулю".

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