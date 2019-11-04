Форвард "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин получил прямую красную карточку за фол в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Эвертона".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на 77-й минуте матча нападающий в подкате ударил по ногам полузащитника "ирисок" Андре Гомеша, после чего лодыжка португальца оказалась в неестественном положении. Увидев это, Сон расплакался и схватился за лицо.

Травмированного хавбека унесли с поля на носилках. Матч завершился вничью - 1:1.

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