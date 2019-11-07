Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусу" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла 6 ноября на стадионе "Локомотив" и завершилась со счетом 1:2. Первый мяч на третьей минуте встречи забил полузащитник туринцев Аарон Рэмзи. На 12-й минуте счет сравнял российский хавбек Алексей Миранчук. Победный гол на 93-й минуте забил полузащитник Дуглас Коста.

Таким образом, "Локомотив" занимает третье место в группе D, набрав три очка. Лидирует "Ювентус" с 10 очками. На втором месте располагается мадридский "Атлетико" - семь очков. Замыкает квартет леверкузенский "Байер", не набравший очков. Другой матч группы D между "Атлетико" и "Байером" начнется в 23:00 по московскому времени.

5 ноября петербургский "Зенит" проиграл немецкому клубу "РБ Лейпциг" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Газпром Арена" завершилась со счетом 0:2.

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