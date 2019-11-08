В Баку на Национальной арене гимнастики проходят тренерские курсы второго уровня по аэробной гимнастике Академии Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Тренерские курсы по аэробной гимнастике, организованные Федерацией гимнастики Азербайджана во второй раз, открылись 5 ноября при участии экспертов, тренеров и представителей Федерации.

На открытии руководитель курсов, эксперт Академии FIG, судья международной категории, член технического комитета по аэробной гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG) Ольга Киселовичова предоставила участникам общую информацию о курсе.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, поприветствовав экспертов и участников, подчеркнула важное значение курсов.

Отметив, что аэробная гимнастика в Азербайджане развивается с 2013 года, Нурлана Мамедзаде подчеркнула, что страна уже принимает международные мероприятия по данной гимнастической дисциплине.

Было отмечено, что несмотря на то, что в стране начали развивать аэробную гимнастику в последние годы, уже в 2019 году впервые в Азербайджане был организован Чемпионат Европы по аэробной гимнастике. В 2020 году Азербайджан примет Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике и Чемпионат мира по аэробной гимнастике.

Затем Ольга Киселовичова рассказала участникам курса об антидопинге и проинструктировала их об экзаменах.

Курсы проводят эксперт из Бразилии Катя Лемос и главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике, эксперт Мариян Колев.

В курсах, которые продлятся до 12 ноября, принимают участие 19 представителей из Азербайджана, Аргентины, Ирана, Мексики, Молдовы и Украины.

Курсы, состоящие из теоретических и практических занятий, проходят на двух языках - английском и русском.

Отметим, что в прошлом году в Баку были организованы тренерские курсы первого уровня по аэробной гимнастике Академии Международной федерации гимнастики (FIG).

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