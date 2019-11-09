https://news.day.az/sport/1173976.html Хабиб обратился к болельщикам перед турниром UFC
Хабиб обратился к болельщикам перед турниром UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от общения с болельщиками на мероприятии перед турниром UFC Fight Night 163 в Москве, передает РИА "Новости".
"Спасибо всем, кто сегодня пришел, очень рад был видеть вас, ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с фанатами, а СМИ просто наблюдали, я все видел, ребята", - написал боец в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
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