Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от общения с болельщиками на мероприятии перед турниром UFC Fight Night 163 в Москве, передает РИА "Новости".

"Спасибо всем, кто сегодня пришел, очень рад был видеть вас, ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с фанатами, а СМИ просто наблюдали, я все видел, ребята", - написал боец в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

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