В тринадцатом туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Сельту". Чемпионы Испании победили 4:1, и три мяча забил Лионель Месси, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Свой первый гол аргентинец провел на 23 минуте, реализовав пенальти. Второй мяч Лионеля не был засчитан из-за положения "вне игры". Но перед самым перерывом, при счете 1:1, капитан "Барселоны" нанес точный удар со штрафного - 2:1. В начале второго тайма Месси опять же со штрафного забил третий мяч. Подвел итог встречи полузащитник "Барсы" Серхио Бускетс, не забивавший два года.

"Барселона" выиграла 4:1 и вернулась на первое место. Месси сделал 34 хет-трик в Ла Лиге и повторил рекорд Испании, установленный Криштиану Роналду.

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