Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении перенесен на 2021 год из-за распространения коронавируса в Китае, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как информирует сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), турнир должен был пройти в китайском Нанкине уже в середине марта.

Стоит отметить, что общее число заболевших пневмонией, по последним данным, достигло показателя 6095 человек. Что же касается летальных исходов, то спасти не удалось 133 больных.