Национальный паралимпийский комитет Азербайджана начал работу над новым проектом - развитием в стране нового паралимпийского вида спорта - баскетбола на инвалидных колясках. Об этом сообщили Trend в пресс-службе НПКА, передает Day.Az. Для этой цели будут отобраны члены для национальной сборной.

Для более подробной информации можно связаться по телефонам: 0124412881 - главный офис НПКА, 0775055090 - главный специалист отдела спорта НПКА Руфат Рагимов.

Баскетбол на колясках - разновидность баскетбола, в которой игроки перемещаются при помощи колясок. Для человека, получившего травму спинного мозга, или перенёсшего ампутацию ног (ноги, пальца), очень важно пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую. Баскетбол на колясках дает и физическую реабилитацию, включающую в себя восстановление в той или иной мере утраченных функций органов или же выработку компенсаторных механизмов со стороны других органов и систем, и психологическую реабилитацию, предполагающую волевую мобилизацию на готовность к работе и деятельности вообще.

Баскетбол на колясках проводится под эгидой IWBF и базируется на правилах, утверждённых Международной Федерацией баскетбола (ФИБА).