Азербайджан впервые будет принимать у себя Чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана (AGF).

34-е по счету первенство, на котором ожидается напряженная борьба сильнейших спортсменов Европы, будет организовано 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Предварительный список участников соревнований будет опубликован в конце февраля, окончательный список имен - в конце апреля.

Чемпионат, в котором будут выступать как взрослые, так и юные представители молодежи, даст последний шанс отдельным взрослым гимнастам получить лицензию на Летние олимпийские игры-2020 в Токио.

Так, выступающие в многоборье два гимнаста, набравшие самый высокий балл в классификационных выступлениях в рамках Чемпионата Европы и имеющие право на завоевание олимпийской лицензии, получат путевку на Олимпийские игры.

Отметим, что для юных гимнастов возрастной ценз составляет 14-18 лет, для взрослых спортсменов - минимальный возрастной ценз 18 лет.

По Техническим правилам Европейского гимнастического союза на ЧЕ по мужской спортивной гимнастике этого года взрослые гимнасты выступят в финалах между командами и по отдельным предметам.

Юные гимнасты будут соревноваться в финалах по многоборью, отдельным предметам и по результатам классификационного тура будут определены победители в командном зачете.

Кроме того, в Баку для этих соревнований вновь приедут Скотт Хесингтон и Берри Андерсон - американские мастера маскотов, которых знают по талисману Азербайджанской федерации гимнастики Qur-Qur и образу Luigi.

Полюбившиеся всем от мала до велика, дарящие улыбку, позитив и хорошее настроение зрителям и гимнастам маскоты в этот раз вновь оживят на Национальной арене гимнастики.