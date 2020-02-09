https://news.day.az/sport/1201419.html Менеджер Нурмагомедова отверг идею реванша с Макгрегором
Менеджер Нурмагомедова отверг идею реванша с Макгрегором
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отверг идею реванша между его подопечным и ирландцем Конором Макгрегором.
Его слова приводит ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Разве что этот бой может пройти на улице. Макгрегору необходимо сделать что-то невероятное, чтобы добыть этот поединок, понимаете?" - сказал Абдель-Азиз в беседе с журналистами во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Он также напомнил, что Макгрегор "пересек черту" в преддверии их поединка с Нурмагомедовым в октябре 2018-го.
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