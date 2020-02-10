Сегодня в Риме (Италия) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в первый день ЕВРО на ковер выiшли борцы греко-римского стиля. Азербайджан представили Эльданиз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг). Один из них вышел в финале, а четверо поборются за бронзу.

55 кг. Экс-чемпион Европы и мира Эльданиз Азизли в стартовой схватке взял верх над Рудиком Мкртчяном (Армения) - 7:1. В полуфинале он проиграл Эдмонду Назаряну (Болгария) - 5:7, и будет бороться за бронзу.

63 кг. Талех Мамедов начал в 1/8 финала и уступил Ибрагиму Лабазанову (Россия) - 0:8. Российский спортсмен в итоге дошел до финала, что открыло двери Мамедову для возможности побороться за бронзу через утешительные схватки, где первым соперником будет Эрик Торба (Венгрия).

77 кг. Санан Сулейманов стартовал в квалификации и победил Айка Мнацаканяна (Болгария) - 5:3. В 1/8 финала он одержал уверенную победу над Маттео Маффеццоли (Италия) - 7:0. В 1/4 финала выиграл у Георгиоса Преволаракиса (Греция) - 6:4. В полуфинале он взял верх над Карапетом Чаляном (Армения) - 3:0, и вышел в финал

87 кг. Ислам Аббасов начал с квалификации, где одолел Кирилла Маскевича (Болгария) - 3:2. В 1/8 финала Аббасов победил Аркадиуша Кулинича (Польша) - 3:1. В четвертьфинале он досрочно победил Тарека Мохаммеда (Болгария) - 4:3. В полуфинале Аббасов уступил Виктору Лоринцу (Венгрия) - 1:6, и теперь поборется за бронзу.

130 кг. Сабах Шариати в своей стартовой схватке взял верх над Давидом Овасапяном (Армения) - 3:0. В четвертьфинале он сошелся с Алином Чурару (Румыния), но уступил - 2:3. Румынский борец дошел до финала, и этим открыл дорогу Шариати к бронзе через утешительные схватки.