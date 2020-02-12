Азербайджанский спортсмен Санан Сулейманов (77 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Италии. Ему удалось победить в финале чемпионата венгерца Золтана Лева (3:1).

Как передает Trend, 11 февраля греко-римские борцы боролись в весовой категории 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

В дебюте наш спортсмен Сaнан Сулейманов победил армянского борца, представляющего Болгарию. Далее наш борец, не давший шанс итальянскому спортсмену, вышел в четвертьфинал, где поборол соперника из Греции и прошел в полуфинал. Выиграв полуфинальный поединок с опытным армянским борцом, Сaнан Сулейманов вышел в финал континентального чемпионата. В решающей схватке с венгерским борцом 11 февраля наш юный рестлер завоевал титул чемпиона Европы.