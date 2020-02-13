В сумо достаточно незамысловатые правила: противника нужно либо свалить, либо вытолкать за пределы ринга. И это делает сумо весьма интересным видом единоборств: в нём нет весовых категорий, но шансы на победу есть у всех. Каким образом? Смотри ниже, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Оба сумоиста - знаменитые и титулованные спортсмены. Гигант - Хакухо Шо, носитель высшего титула - йокодзуна. Рост - 192 см, вес - 158 кг. Его противник - Энхо Акира: 168 см и 99 кг.

Хакухо Шо начинает бой, издевательски придерживая своего оппонента за голову, но заканчивается все проведенным как по учебнику броском.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.