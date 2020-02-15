Бекхэм снова сходил на английскую нон-лигу, но не на клуб "Класса 92" "Солфорд Сити", который уже повысился в Футбольную Лигу, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Как известно, на неделе обыватель Штатов приехал в Лондон, но в среду ему пришлось уехать в графство Сомерсет, в город Кливдон, а если точнее в деревню Кенн, в которой живет 430 человек.

Дело в том, что 17-летний Ромео Бекхэм играет за сборную школы Миллфилд. Сборная проводила гостевой товарищеский матч с составом "Кливдон Таун" до 18 лет.

Суммарный ценник одежды Дэвида (включая куртку от Canada Goose) близок к стоимости клуба из западной лиги и девятого дивизиона, что не помешало пройти через турникеты за три фунта и взять кофе с чипсами за 2,5.

Увы, команда Миллфилда проиграла 5:3, а сам Ромео получил под конец желтую карточку.

На какой позиции он играл не сообщается, но близка к отцовской.

Впрочем, главное не игра, а фотосет.

Ромео похож на маму, но его несложно узнать и по прическе.

После матча последовали селфи и разговор с игроками обеих команд.

Уникальнее те кадры, где Бекхэм стоит в одиночестве и следит за каждым шагом сына. Суперзвезду заметили в Кливдоне на заправке и в супермаркете Tesco, но на Everyone Active Stadium все равно пришли считанные зрители.