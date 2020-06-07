Балотелли отказался расторгать контракт с «Бершией»

Нападающий Марио Балотелли отказался расторгать соглашение с итальянской "Бершией" по обоюдному согласию сторон, сообщает Sky Sport Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, "Бершия" приняла решение досрочно расторгнуть контракт с футболистом, однако по обоюдному согласию сторон тот делать отказался. После чего клуб был вынужден отправить игроку документ, сообщающий о его увольнении.

В сезоне-2019/20 Балотелли, который выступает за "Бершию" с 2019 года, провел 19 матчей в Серии А и забил пять мячей. СМИ информировали, что форвард пропустил все тренировки команды, которые были проведены после карантина из-за пандемии коронавируса.