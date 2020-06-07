Макгрегор объяснил решение уйти из спорта
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор назвал причиной завершения карьеры долгое ожидание следующего поединка. Комментарий спортсмена приводит телеканал ESPN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В воскресенье 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды.
"Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждешь, но ничего не происходит, - сказал Макгрегор. - Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение".
Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
"Почему они откладывают бой Нурмагомедова и Гэтжи на сентябрь? Я изложил свой план выхода из ситуации, но они отвергают все мои предложения, чтобы показать какую-то силу. Я и Джастин должны подраться за временный титул и продолжить движение", - добавил ирландский боец.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).
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