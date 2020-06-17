ФК "Карабах" узнал потенциальных соперников в Лиге Чемпионов
Стали известны 33 участника сезона 2020/21 Лиги чемпионов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, чемпион Азербайджана вступит в борьбу с I квалификационного раунда, где на данный момент уточнены 22 участника. Эти команды являются потенциальными соперниками нашего чемпиона.
Лига чемпионов
Сезон 2020/21
Предварительный раунд
Путь чемпионов
"Тре Фиори" (Сан-Марино)
I квалификационный раунд
Путь чемпионов
"Омония" (Кипр)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Динамо" (Брест, Беларусь)
"Селтик" (Шотландия)
"Астана" (Казахстан)
"Мольде" (Норвегия)
"Юргорден" (Швеция)
"Ференцварош" (Венгрия)
"Дандолк" (Ирландия)
"Шериф" (Молдова)
"КуПС" (Финляндия)
"Рейкьявик" (Исландия)
"Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Судува" (Литва)
"Рига" (Латвия)
"Флора" (Эстония)
"Фола" (Люксембург)
"Флориана" (Мальта)
"Коннак" (Уэльс)
"Класквик" (Фарерские острова)
"Динамо" (Тбилиси, Грузия)
"Еуропа" (Гибралтар)
II квалификационный раунд
Путь представителей лиг
"Алкмаар" (Нидерланды)
III квалификационный раунд
Путь представителей лиг
"Ренн" (Франция)
"Гент" (Бельгия)
IV квалификационный раунд
Путь чемпионов
"Аякс" (Нидерланды)
Групповой раунд
"Ливерпуль" (Англия)
"Бавария" (Германия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия)
ПСЖ (Франция)
"Марсель" (Франция)
"Брюгге" (Бельгия)
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