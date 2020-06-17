Шведский нападающий Златан Ибрагимович требует от "Милана" €6 миллионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 38-летний скандинав не против продолжить свою спортивную карьеру в стане "россонери", однако завышенные требования по заработной плате в настоящее время смущают директора клуба Ивана Газидиса.

Отметим, что Ибрагимовичем также интересуется "Монца", вышедшая по итогам нынешнего чемпионата в Серию В. Этим клубом владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.