https://news.day.az/sport/1245157.html Ибрагимович требует от «Милана» €6 миллионов
Ибрагимович требует от «Милана» €6 миллионов
Шведский нападающий Златан Ибрагимович требует от "Милана" €6 миллионов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, 38-летний скандинав не против продолжить свою спортивную карьеру в стане "россонери", однако завышенные требования по заработной плате в настоящее время смущают директора клуба Ивана Газидиса.
Отметим, что Ибрагимовичем также интересуется "Монца", вышедшая по итогам нынешнего чемпионата в Серию В. Этим клубом владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
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