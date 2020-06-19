Во Франции отказались от расширения чемпионата до 22 команд
Профессиональная футбольная лига Франции единогласно проголосовала против расширения Лиги 1 до 22 команд в сезоне-2020/21, сообщается на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Первоначально после решения досрочно завершить сезон в Лиге 1 закончивших сезон на последних местах в турнирной таблице Амьен и Тулуза отправили в Лигу 2, но они выиграли суд, который постановил, что они должны были остаться в элитном дивизионе.
В итоге рассматривалась возможность изменения формата турнира, однако в итоге руководство французского футбола пришло к выводу, что расширение невозможно, учитывая последствия кризиса и финансовые проблемы клубов.
Таким образом, вероятнее всего, Амьен и Тулуза покинут высший дивизион.
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