https://news.day.az/sport/1248941.html ФИДЕ хочет привлечь к шахматной олимпиаде все 195 стран
ФИДЕ хочет привлечь к шахматной олимпиаде все 195 стран
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что его организация постарается привлечь к участию во всемирной шахматной олимпиаде максимальное количество стран. Всего в ФИДЕ состоит 195 стран, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Не знаю, получится ли привлечь все 195 стран к всемирной шахматной олимпиаде, но мы постараемся сделать представительство максимальным. 70% стран точно будут участвовать", - заявил Дворкович ТАСС.
Всемирная шахматная олимпиада и первая в истории шахматная паралимпиада запланированы в Москве в августе. Но в связи с пандемией коронавируса соревнования отложены на 2021 год. В текущем году пройдут соревнования в онлайн-режиме.
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