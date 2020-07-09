Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграют за Азербайджан на онлайн-Олимпиаде

Объявлен состав сборной Азербайджана для участия во Всемирной шахматной Олимпиаде, которая из-за пандемии коронавируса пройдет в режиме онлайн, передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.

В соревновании, которое пройдет с 22 июля по 30 августа, за сборную Азербайджана сыграют Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева.

Согласно регламенту, в каждой команде должно быть по шесть основных игроков, два из которых обязательно должны быть женского пола. Помимо этого, каждой сборной необходимо заявить шахматиста и шахматистку младше 20 лет.

Также у каждой сборной должен быть запасной состав из шести игроков. Резервистами сборной Азербайджана являются Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева. Капитанами назначены Эльтадж Сафарли и Рагим Гасымов.

Олимпиада будет состоять из двух этапов. На первой стадии сборные будут поделены на четыре дивизиона. Сборная Азербайджана среди 40 стран, которые сыграют в Топ-дивизионе. После предварительной части начнется плей-офф.