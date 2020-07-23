Бекхэм отреагировал на пост Нурмагомедова об умершем отце

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на пост российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова об умершем отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове. Его комментарий доступен в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мой друг, в мыслях я с тобой и с твоей семьей", - написал Бекхэм.

Ранее 23 июля Нурмагомедов сказал, что ему будет не хватать отца, который стал для него наставником и другом. Боец выразил надежду, что при жизни отец был им доволен.

57-летний Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

В 2019 году Бекхэм и Нурмагомедов познакомились на матче Лиги чемпионов. Футболист выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Франции. За сборную Англии он провел 115 матчей, установив рекорд для полевого игрока по этому показателю.