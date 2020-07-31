Мишкина слеза, или 40 лет спустя

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман - о своей работе на Играх 1980 года.

Чтобы современник понял, что такое Олимпиада-80, нужно напомнить о вещах, которые многим известны, но, возможно, и подзабыты.

Прежде всего, эти Олимпийские игры проходили в режиме и атмосфере бойкота, объявленного США, а вслед за ними - и рядом других государств, что, естественно, наложило отпечаток на многие организационные и психологические моменты в процессе их подготовки и проведения.

Бойкот объявил тогдашний президент США Джимми Картер по настойчивой рекомендации своего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, у которого много лет спустя, уже в XXI веке, в Вашингтоне мне довелось брать интервью для фильма о советско-, позже российско-американских отношениях.

Тогда я и спросил Бжезинского напрямую: почему в то время он дал президенту столь болезненный для СССР совет, почему считал, что Картер этот совет примет, и какое отношение имела Олимпиада к проблемам ввода советских войск в Афганистан, поскольку именно это событие сподвигло Бжезинского на такого рода совет.