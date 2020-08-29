https://news.day.az/sport/1266428.html Хавбек «Лиона» заразился коронавирусом
Хавбек «Лиона» заразился коронавирусом
У игрока "Лиона" обнаружен коронавирус.
Как сообщает журналист Николо Скира, полузащитник клуба Уссем Ауар сдал положительный тест на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Ауар принял участие в 25 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.
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