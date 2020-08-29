Хавбек «Лиона» заразился коронавирусом

У игрока "Лиона" обнаружен коронавирус.

Как сообщает журналист Николо Скира, полузащитник клуба Уссем Ауар сдал положительный тест на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Ауар принял участие в 25 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.