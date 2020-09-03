https://news.day.az/sport/1267686.html Пять спортсменов вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира
Пять спортсменов вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В топ-10 вошли пять спортсменов. Третье место занял швейцарский теннисист Роджер Федерер с доходом в $106,3 млн. Четвертым стал португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ($105 млн), пятым - аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси ($104 млн). На седьмой строчке расположился бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар ($95,5 млн). Девятое место в рейтинге занял американский баскетболист Леброн Джеймс ($88,2 млн).
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