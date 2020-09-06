Сборная Португалии разгромила команду Хорватии в матче Лиги наций

Сборная Португалии по футболу победила команду Хорватии со счетом 4:1 в матче первого тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Португалии при пустых трибунах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы в матче забили Жоау Канселу (41-я минута), Диогу Жота (58), Жоау Фелиш (70) и Андре Силва (90+5). Жота и Фелиш забили первые мячи за национальную команду, для этого им понадобилось три и шесть матчей соответственно. У проигравших отличился Бруно Петкович (90+1). Весь матч в составе сборной Хорватии провел полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич.

Сборные Португалии и Хорватии выступают в третьей группе лиги А. В параллельном матче квартета сборная Франции в гостях победила шведов со счетом 1:0. Сборная Португалии набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице, французы уступают португальцам по дополнительным показателям и располагаются на второй строчке, далее идут команды Швеции и Хорватии, не набравшие очков.

В следующем матче сборная Португалии 8 сентября в гостях встретится с командой Швеции, а хорваты на выезде в этот же день сыграют с французами. Сборная Португалии является действующим чемпионом Лиги наций.

В игре второй группы лиги А встречались соперники сборной России по групповому этапу Евро-2020 - команда Дании дома уступила бельгийцам со счетом 0:2. Ранее завершился другой матч группы, в котором англичане обыграли исландцев (1:0).